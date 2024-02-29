Аршавин заявил, что «Зенит» выпустит в матче против «Спартака» одного россиянина

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сборной России Андрей Аршавин предположил, каким будет состав сине-бело-голубых на матч против московского «Спартака». Его слова передает «Матч ТВ».

«Тройка игроков «Зенита» с российскими паспортами на матч со «Спартаком»? Я думаю, что раз атака будет полностью состоять из иностранцев, то единственное место, которое остается, — это Алип. «Зенит», скорее всего, выйдет на чемпионат с одним русским футболистом», — сказал Аршавин.

Этой зимой «Зенит» объявил о подписании трех бразильских игроков. Это защитник Нино, а также полузащитники Артур и Педро. Также команду пополнил россиянин Ильзат Ахметов. «Зенит» расстался с Алексеем Суторминым и Дмитрием Чистяковым (оба в аренде).

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

2 марта в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Спартак» в рамках 19-го тура РПЛ.

Ранее агент российского нападающего «Динамо» призвал не сравнивать его с украинцем.