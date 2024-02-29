В «Аталанте» заступились за Миранчука, из-за которого отменили гол «Интеру»

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси заявил, что судьи матча с «Интером» неверно не засчитали гол команды из-за российского полузащитника Алексея Миранчука. Его слова передает Football Italia.

«Просто непостижимо, как, несмотря на все имеющиеся в их распоряжении кадры, им удалось не засчитать этот гол. У Миранчука не было игры рукой, Бастони врезался в Миранчука, и это пенальти. Если посмотреть, то именно Бастони касается мяча, и он вообще не меняет направления, проходя мимо руки Миранчука», — сказал Перкасси.

28 февраля «Интер» разгромил «Аталанту» со счетом 4:0. В первом тайме судья встречи отменил гол Шарля Де Кетеларе. Арбитр посчитал, что к нему мяч отлетел после игры рукой Алексея Миранчука. В составе победителей голами отметились Маттео Дармиан, Лаутаро Мартинес, Федерико Димарко и Давиде Фраттези.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2025 года.

В текущем сезоне Миранчук провел за команду 23 матча во всех турнирах, забив три мяча и оформив семь результативных передач.

Ранее в Италии раскритиковали Миранчука.