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Фанат «Лидса» упал с верхнего яруса стадиона

Болельщик «Лидса» упал с верхнего яруса стадиона, празднуя гол в ворота «Челси»

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Andrew Couldridge/Reuters

Болельщик «Лидса» упал с верхнего яруса гостевого сектора стадиона «Стэмфорд Бридж», празднуя гол своей команды в ворота лондонского «Челси», передает Daily Mail.

Болельщика доставили в ближайшую больницу.

«Мы посылаем наши наилучшие пожелания, молимся и скрещиваем пальцы, чтобы это не было слишком серьезно», — передает слова главный тренер «Лидса» Даниеля Фарке The Standart.

Встреча, которая состоялась в рамках 1/8 Кубка Англии, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Челси». В составе победителей точными ударами отметились Николас Джексон, Михаил Мудрик и Конор Галлахер. За «Лидс» дублем отметился Матео Джозеф.

Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити». В решающем матче подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Ранее Эрлинг Холанд объяснил, как он смог забить пять мячей в матче Кубка Англии.

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