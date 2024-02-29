Губерниев рассказал, у кого лыница Степанова вызывает отторжение

Российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что лыжница Вероника Степанова вызывает отторжение у тех, кто стар душой, передает «Советский спорт».

«Кто молод душой, обладает чувством юмора, читает книги, те к Степановой относятся с уважением. Для тех, кто душой стар, возможно даже суперстар, Ника вызывает отторжение», — сказал Губерниев.

На Спартакиаде сильнейших Степанова завоевала пять наград (три золота и два серебра).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Российские лыжники и биатлонисты пропустили остаток сезона-2021/22, а также два последующих сезона.

В феврале 2024 года лыжники приняли участие во второй Всероссийской Спартакиаде. Она прошла с 9 по 18 февраля 2024 года на территории пяти субъектов Российской Федерации.

Ранее Степанова заработала два миллиона рублей за пять дней Спартакиады.