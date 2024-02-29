Загитова клонировала дерево

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала в своем Telegram-канале, что она клонировала дерево.

«Сегодня был очень насыщенный день. Я побывала на нефтяной и буровой скважине «Татнефти». А еще посетила Высшую школу нефти, в которой сама клонировала дерево», — сказала Загитова.

Также Загитова отметила, что будет следить за тем, как дерево будет расти.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Ранее Загитова посетила церемонию открытия «Игр будущего».