Экс-футболист рассказал, почему «Зенит» обыграет «Спартак»

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что сине-бело-голубые обыграют московский «Спартак» в матче 19 тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Мне кажется, «Зенит» выглядит предпочтительнее. Он провел очень хорошую работу на трансферном рынке и приобрел качественных футболистов. Я думаю, что «Зенит» выиграет», — сказал Радченко.

Этой зимой «Зенит» объявил о подписании трех бразильских игроков. Это защитник Нино, а также полузащитники Артур и Педро. Также команду пополнил россиянин Ильзат Ахметов. «Зенит» расстался с Алексеем Суторминым и Дмитрием Чистяковым (оба в аренде).

18-летний Педро ранее выступал за «Коринтианс». Также он защищает цвета молодежной сборной Бразилии.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

2 марта в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Спартак» в рамках 19-го тура РПЛ.

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