Александр Емельяненко высказался о конфликте со своим братом Федором

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на YouTube-канале «На спорте с Монто» рассказал, что хотел бы помириться со своим братом Федором.

«Конфликт с Федором? Я сам не знаю, что произошло. Конечно, я бы хотел помириться, это мой брат, мы вместе выросли, прошли все. Когда ничего не было, мы выжили. Никаких претензий к Федору», — сказал Александр.

Конфликт братьев длится уже около десяти лет. Главной причиной окончательного разлада их отношений стал второй тюремный срок Александра, который тот получил в 2015 году, его осудили на 4,5 года за совершение насильственных действий с побоями по отношению к домработнице.

Федор Емельяненко завершил свою профессиональную карьеру в феврале этого года. В последнем поединке он уступил американцу Райану Бейдеру.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.

Ранее боксер Александр Поветкин призвал прекратить стравливать братьев Федора и Александра Емельяненко.