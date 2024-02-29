Канадский хоккеист рассказал, что заставляет Овечкина двигаться вперед

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Том Уилсон рассказал, что его одноклубник Александр Овечкин голоден до заброшенных шайб, передает The Washington Post.

«Его движет вперед голод. Он всегда голоден до заброшенных шайб. Он голоден до статуса величайшего хоккеиста в истории», — сказал Уилсон.

25 февраля в матче против «Флориды» Овечкин провел свой 1400-й матч в рамках НХЛ. Он стал всего 41-м игроком лиги, который смог преодолеть эту отметку.

В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин провел 55 матчей, в которых забросил 16 шайб и сделал 27 результативных передач. Россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина стало 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией». Встреча состоится 2 марта. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени.

Ранее в московском «Динамо» назвали условиезвали условие, при котором примут Овечкина обратно.