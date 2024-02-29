Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Даниил Медведев установил уникальное достижение

Российский тенисист Медведев впервые в карьере выиграл матч без единого эйса

close
100%
Ciro De Luca/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев в матче 1/8 финала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) обыграл представителя Италии Лоренцо Сонего со счетом 3:6, 6:3, 6:3, не совершив ни одного эйса.

Медведев впервые в карьере смог победить в матче, не сделав эйсов.

В четвертьфинале Медведев сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокиной из Испании. Встреча состоится 29 февраля. Теннисисты выйдут на корт в 14.20 по московскому времени. Финал турнира пройдет 2 марта.

Ранее в эту стадию вышел Андрей Рублев, обыгравший Артура Казо из Франции. Карен Хачанов не смог преодолеть стадию 1/8 финала, уступив представителю Чехии Иржи Легечке.

В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать в рейтинге продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9855 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). Следом за ним — Даниил Медведев, который сместился с третьей на четвертую позицию (8015 очков).

Ранее вторая ракетка России вышел в четвертьфинал крупного турнира в Дубае.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами