Даниил Медведев установил уникальное достижение

Российский теннисист Даниил Медведев в матче 1/8 финала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) обыграл представителя Италии Лоренцо Сонего со счетом 3:6, 6:3, 6:3, не совершив ни одного эйса.

Медведев впервые в карьере смог победить в матче, не сделав эйсов.

В четвертьфинале Медведев сыграет с Алехандро Давидовичем-Фокиной из Испании. Встреча состоится 29 февраля. Теннисисты выйдут на корт в 14.20 по московскому времени. Финал турнира пройдет 2 марта.

Ранее в эту стадию вышел Андрей Рублев, обыгравший Артура Казо из Франции. Карен Хачанов не смог преодолеть стадию 1/8 финала, уступив представителю Чехии Иржи Легечке.

В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать в рейтинге продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9855 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). Следом за ним — Даниил Медведев, который сместился с третьей на четвертую позицию (8015 очков).

Ранее вторая ракетка России вышел в четвертьфинал крупного турнира в Дубае.