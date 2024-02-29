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Экс-вратарь «Вашингтона»: диету Овечкина не назвать самой здоровой

Экс-вратарь «Вашингтона» Кельциг: диету Овечкина не назват здоровой

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Бывший вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Олаф Кельциг назвал форварда клуба Александра Овечкина загадкой, передает Thе Washington Post.

«Овечкин — загадка. Его диету не назвать самой здоровой. Он получает удовольствие, но не пытается найти эликсир вечной молодости за счет диеты или тренировок. Он игрок старой закалки». — сказал Кельциг.

25 февраля в матче против «Флориды» Овечкин провел свой 1400-й матч в рамках НХЛ. Он стал всего 41-м игроком лиги, который смог преодолеть эту отметку.

В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин провел 55 матчей, в которых забросил 16 шайб и сделал 27 результативных передач. Россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина стало 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией».

Ранее Овечкина назвалиназвали одуревшим.

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