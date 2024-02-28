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Российского лыжника-чемпиона арестовали по делу об экстремизме

Лыжника Зимирева арестовали на 15 суток за фото запрещенного в России флага

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Николай Зимирев/VK

Чемпиона России по лыжным гонкам Николая Зимирева арестовали на 15 суток за фотографию бело-сине-белого флага в социальных сетях. Об этом сообщает официальный сайт Центрального районного суда г. Сочи.

39-летний Зимирев опубликовал в соцсетях фотографию с бело-сине-белым флагом, который является «символом экстремистской организации, запрещенной на территории РФ». Это действие расценили как правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Лыжник свою вину не признал.

В феврале Зимирев был задержан во время возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий. Об этом он рассказал в своих социальных сетях. Лыжника отпустили без применения наказания.

Сейчас Зимирев занимается тренерской деятельностью. Последним турниром для него в качестве спортсмена стал чемпионат России 2019 года, который проходил в Мончегорске (Мурманская область). Зимирев — двукратный чемпион России по лыжным гонкам в сверхмарафонских дистанциях.

Ранее сообщалось, что суд потребовал заочно арестовать экс-футболиста и блогера Савина.

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