Дубль Хвичи помог «Наполи» разгромить соперника

В матче 21-го тура Серии А «Сассуоло» принимал на своем поле «Наполи» и потерпел разгромное поражение со счетом 1:6.

Урош Рачич открыл счет на 17-й минуте встречи, и этот гол так и остался для хозяев единственным в этом матче. На 29-й минуте Амир Ррахмани счет сравнял. Еще до перерыва неаполитанцы дважды поразили ворота «Сассуоло». Дублем отметился Виктор Осимхен. Ассистентский дубль на счету Маттео Политано.

После перерыва Виктор Осимхен сделал хет-трик. В начале и в середине второго тайма Хвича Кварацхелия по разу забил в ворота хозяев и установил окончательный счет.

После этой победы «Наполи», набрав 40 очков, делит восьмое место с «Лацио».

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержал победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Грузин стал вторым бомбардиром команды. В текущем розыгрыше Серии А Хвича провел 24 матча (8+4).

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