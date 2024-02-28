Российский боец UFC призвал американца Стрикленда не шутить про СВО

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Денис Тюлюлин рассказал, как обсуждал запретные темы для шуток с американцем Шоном Стриклендом. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я ему говорил не шутить над какими-то важными вещами для россиян. Какие замечания делал? Я не хотел бы, чтобы он обсуждал СВО. Ну конечно, я ему сказал в нормальной форме, он меня услышал. Сказал, что на такие вещи шутить не надо.

Я считаю, что в его положении вообще не надо это комментировать. Я же не шучу про какие-то вещи в его стране», — сказал Тюлюлин.

20 января Стрикленд проиграл раздельным решением судей Дрикусу дю Плесси на турнире UFC 297 в Торонто (Канада). Таким образом американец потерял титул чемпиона UFC в среднем весе.

9 сентября Стрикленд победил Адесанью в главном событии турнира UFC 293 в Сиднее и впервые выиграл титут чемпиона в среднем весе. Схватка продлилась все пять раундов. Американец одержал победу единогласным решением судей.

Ранее лучший боец Bellator рассказал о друзьях в зоне СВО.