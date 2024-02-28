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Суд потребовал заочно арестовать экс-футболиста и блогера Савина

Тверской суд Москвы инициировал заочный арест блогера Савина

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sava9/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Тверской районный суд Москвы инициировал заочный арест бывшего футболиста сборной России, а ныне блогера Евгения Савина. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Савину инкриминируются публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ (ст. 280.3, ч. 1 УК РФ). 14 февраля МВД объявило его в розыск.

Евгений Савин ранее на своем YouTube-канале опубликовал видео с украинскими футболистами. В этом выпуске Андрей Ярмоленко, Дарио Срна, Андрей Воронин, Виталий Миколенко и Александр Алиев рассказали о своем взгляде на российскую спецоперацию. Вскоре после этого клубу Савина «Красава» запретили тренироваться в Красногорске, после чего он принял решение покинуть территорию России.

Он перебрался на Кипр и заявил команду с одноименным названием во второй дивизион местного чемпионата.

Еще тогда ему вменялось совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Позже стало известно, что суд оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей.

Ранее Савин отреагировал на объявление в розыск.

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