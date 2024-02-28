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Звездный американец приехал в Дагестан

Мамиашвили заявил о теплых отношениях между борцами России и США

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Олимпийский чемпион Игр-2016, трехкратный чемпион мира по вольной борьбе, американец Кайл Снайдер приезжал в Дагестан в гости к российскому борцу Абдулрашиду Садулаеву. Об этом рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, чьи слова передает РИА Новости.

По словам Мамиашвили, Снайдер посетил Дагестан несколько раз, поскольку является хорошим другом Садулаева, несмотря на то что проиграл ему в финале Олимпийских игр в Токио — 2020 в категории до 97 кг.

«У нас сложились очень теплые отношения с американскими борцами. Очень зрелищными становились поединки борцов России и США. Вспомните Олимпиаду и схватку между Абдулрашидом Садулаевым и Кайлом Снайдером. Ведь она, по сути, стала одним из основных событий на Играх в Токио и привлекла внимание многих.

И ведь они же очень близкие друзья. Снайдер не раз прилетал в гости к Садулаеву в Дагестан, и они путешествовали по горам», — сказал Мамиашвили.

Президент Федерации спортивной борьбы России подчеркнул, что американские борцы выступали против каких-либо санкций в адрес российских тренеров и спортсменов.

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