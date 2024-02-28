Названа главная проблема теннисистки Андреевой в новом сезоне

Экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова оценила старт сезона в исполнении 16-летней Мирры Андреевой. В интервью «Газете.Ru» она выразила мнение, что спортсменке придется потрудиться, чтобы удержать заданную самой себе планку.

«Она подняла свою планку, прошла еще дальше на турнире «Большого шлема». Мне очень понравилось, какую работу она провела при подготовке к сезону. Видно, что команда очень серьезно работала над общей физической подготовкой. У нее были разные соперницы, мощные, с разнообразной игрой, но она находила способы и решения в ситуациях на корте.

Рост в игре у нее произошел точно. Но сейчас она впервые в карьере столкнется с очень непростым моментом, когда ей нужно будет играть так же или даже лучше, чтобы остаться на своем месте в рейтинге и улучшить его. Ей предстоит защищать очки в этом году, и очень интересно, насколько хладнокровно она к этому подойдет, будет ли это на нее давить и не отразится ли на ее игре.

Борьба за место в топ-10 по итогам сезона? Думаю, об этом говорить рано. Если она пройдет сезон стабильно, уверенно, наберется опыта, наиграет матчей с игроками топ-10 и одержит определенное количество побед, то уже на следующий сезон мы сможем это обсуждать», — считает Петрова.

Андреева на Открытом чемпионате Австралии — 2024 дошла до четвертого круга. В борьбе за выход в четвертьфинал она уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6.

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