Овечкин высказался о своем рекорде в 1400 матчей в рамках НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал достижение отметки в 1400 матчей в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает The Washington Post.

«Очевидно, что это довольно большое число, много матчей. Счастлив, что провел эти встречи только в составе одного клуба. Это хорошо. Спасибо моим родителям, они подарили мне хорошее здоровье. Мне посчастливилось обойти серьезные травмы», — сказал Овечкин.

25 февраля в матче против «Флориды» Овечкин провел свой 1400-й матч в рамках НХЛ. Он стал первым россиянином с таким количеством матчей в лиге. На втором месте по числу матчей в НХЛ находится Алексей Ковалев (1316). Всего подобная отметка покорилась 41 игроку НХЛ.

Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. В 2018 году он вместе с клубом стал обладателем Кубка Стэнли.

В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин провел 55 матчей, в которых забросил 16 шайб и сделал 27 результативных передач. Россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина стало 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Ранее в «Динамо» назвали условие, при котором примут Овечкина обратно.