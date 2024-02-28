Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Журова не исключила удовлетворения апелляции российских фигуристов

Депутат Журова не исключила, что российские фигуристы смогут получить золото Игр

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что подавшие апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) российские фигуристы имеют шанс вернуть золотые медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

По ее мнению, три исковых заявления заставят CAS более предметно объяснить, почему спортсменам было отказано в награждении золотыми медалями.

«Я допускаю, что три иска были поданы для того, чтобы охватить максимально возможное количество претензий. Потому что когда ты направляешь один иск с какими-либо требованиями, тебе выдают решение только по тому, что ты в нем упомянул. Три заявления могут описать больше фактуры, чем одно, плюс спортсмены как участники Олимпиады могут описать лично их нарушения прав. Я думаю, что здесь просчитывается аналогия, как когда-то выиграли дело американцы, в составе команды которых был дисквалифицирован один спортсмен, при том, что все остальные, несмотря на дисквалификацию, свое золото получили», — заявила Журова.

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву, которая входила в состав сборной на команды турнир, из-за нарушения антидопинговых правил. Фигуристка была отстранена на четыре года, начиная с декабря 2021 года, и лишена всех наград, завоеванных за этот период.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что не верит в успех апелляции фигуристов в CAS.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Все новости на тему:
Олимпиада 2020
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами