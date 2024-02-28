Журова не исключила удовлетворения апелляции российских фигуристов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что подавшие апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) российские фигуристы имеют шанс вернуть золотые медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

По ее мнению, три исковых заявления заставят CAS более предметно объяснить, почему спортсменам было отказано в награждении золотыми медалями.

«Я допускаю, что три иска были поданы для того, чтобы охватить максимально возможное количество претензий. Потому что когда ты направляешь один иск с какими-либо требованиями, тебе выдают решение только по тому, что ты в нем упомянул. Три заявления могут описать больше фактуры, чем одно, плюс спортсмены как участники Олимпиады могут описать лично их нарушения прав. Я думаю, что здесь просчитывается аналогия, как когда-то выиграли дело американцы, в составе команды которых был дисквалифицирован один спортсмен, при том, что все остальные, несмотря на дисквалификацию, свое золото получили», — заявила Журова.

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву, которая входила в состав сборной на команды турнир, из-за нарушения антидопинговых правил. Фигуристка была отстранена на четыре года, начиная с декабря 2021 года, и лишена всех наград, завоеванных за этот период.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что не верит в успех апелляции фигуристов в CAS.