Призер ОИ объяснила сенсационное поражение Джоковича на Australian Open

Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер ОИ-2012, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова высказалась о поражении экс первого номера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии от будущего победителя турнира итальянца Янника Синнера. В интервью «Газете.Ru» она объяснила, за счет чего Синнер смог обыграть именитого оппонента.

«Я не видела весь матч, но, проснувшись утром, первым делом открыла трансляцию и когда увидела счет 6:2, 6:1, не поверила своим глазам. Как это вообще возможно, чтобы Джокович так легко проигрывал? Я посмотрела и поняла, что Синнер просто поломал ему игру. Джокович не успевал перемещаться. Да, на силе воли, на опыте он взял сет, пытался переломить ход игры, но Янник не дал ему сыграть в свой теннис.

Не могу сказать, что Новак сдает позиции — он мотивирован продолжать, находится в хорошей физической форме, и психологически он стабилен и мощен. Но ему приходится сложно с теми ребятами, которые стараются подняться до его уровня, все-таки возраст дает о себе знать. Молодым проще восстанавливаться, к тому же, они заряжены на матчи с Джоковичем. Он, так или иначе, поставил себе цель и движется к ней — могу лишь выразить большое уважение за то, что столько времени он находит мотивацию оставаться лучшим», — сказала Петрова.

Джокович проиграл Синнеру в четырех сетах со счетом 1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6. В финале Синнер встретился с россиянином Даниилом Медведевым и выиграл в пятисетовом противостоянии, уступив первые две партии — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Ранее был назван главный соперник Медведева в борьбе за титул первой ракетки мира.