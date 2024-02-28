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Назван главный соперник Медведева в борьбе за титул первой ракетки мира

Теннисистка Петрова: Медведев будет бороться с Синнером за первый номер рейтинга

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Issei Kato/Reuters

Экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова оценила перспективы Даниила Медведева вернуться на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в текущем сезоне. В интервью «Газете.Ru» она заявила, что считает это вероятным, добавив, что у россиянина будет лишь один серьезный соперник в этой борьбе.

«Думаю, это вполне вероятно. Джоковича уже стали обыгрывать – другие понимают, что он не сверхчеловек, его можно побеждать. Алькарас не показывает той стабильности, которой от него ожидали. Говорили, что он будет следующим Надалем — но этого не происходит. Мне кажется, сейчас единственный, кто может помешать Дане занять первую строчку, — Синнер. Он невероятно отыграл концовку прошлого сезона и в Итоговом турнире показал, что готов выйти на иной уровень. И в этом сезоне он продолжает радовать всех своей игрой. Если в течение года он будет играть так же и без травм, то Дане придется с ним побороться», — считает Петрова.

28 января Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) уступил представителю Италии Яннику Синнеру в пяти сетах, ведя после двух первых со счетом 0:2. Это третье подобное поражение российского теннисиста в финале Australian Open.

В 2023 году Медведев смог выиграть турнир в Риме, одолев датчанина Хольгера Руне; турнир в Майами (соперник в финале — Янник Синнер), турнир в Дубае (соперник в финале — соотечественник Андрей Рублев), турнир в Дохе (соперник в финале — британец Энди Маррей) и турнир в Роттердаме (соперник в финале — Янник Синнер).

Ранее тренировки теннисиста Медведева назвали изнасилованием.

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