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Широков не знает тренера, под руководством которого играл

Гендиректор Широков заявил, что не знает экс-тренера раменского клуба Кононова

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Генеральный директор и исполняющий обязанности главного тренера «Сатурна» Роман Широков заявил, что не знает экс-наставника раменского клуба Олега Кононова. Его слова передает Sport24.

«Читал ли интервью Кононова после ухода из «Сатурна»? А кто это? Таких не знаю. Нет никакого отношения. Я же сказал, таких не знаю. У нас таких нет», — заявил Широков.

Кононов возглавил «Сатурн» в начале июля 2023 года, а уже в конце августа клуб объявил, что тренер подал в отставку без объяснения причин. При Кононове «Сатурн» одержал шесть побед в семи матчах во Второй лиге и Кубке России.

В феврале Кононов в одном из интервью заявил, что уважает Широкова как футболиста, который играл под его руководством. По его слова, он знал Широкова как игрока, в должности менеджера столкнулся впервые. По его мнению, это два разных человека.

Широков играл под руководством Кононова в «Краснодаре».

17 января специалист возглавил московское «Торпедо».

Ранее Дзюба одним словом ответил на вопрос о карьере в кино.

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