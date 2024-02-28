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Иностранный певец исполнит «Катюшу» перед матчем сборной России

Сербский певец Радинович исполнит «Катюшу» перед матчем Россия – Сербия в Москве

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Михаил Шапаев/РИА Новости

Сербский певец Марко Радинович исполнит «Катюшу» перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии по футболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский футбольный союз (РФС).

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке, где свои домашние матчи в Российской премьер-лиге (РПЛ) проводит «Динамо».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В середине февраля стало известно, что Россия сохранила 38-ю позицию в рейтинге национальных сборных ФИФА. На ее счету 1498,84 балла. Она ровно на полбалла отстает от сборной Катара, которая поднялась на 21 строчку благодаря победе на Кубке Азии.

Ранее Песков не исключил появления Путина на матче сборной России.

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