В «Динамо» рассказали о звонке Овечкина в клуб из Дубая

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал в интервью «Матч ТВ», что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поддерживает связь с бело-голубыми.

«Поcледний раз он звонил, когда в НХЛ была пауза. Cам Cаша находилcя в Дубае. Мы проводили домашний матч, кажетcя, c «Автомобилиcтом». Мы cидели, уже готовилиcь к игре. Он cам позвонил Алекcею Николаевичу Кудашову за полчаcа до выхода на лед.

Мы включили на громкую связь, все вместе пообщались в тренерской. Наши тренеры дали ему пару советов. А после этого Овечкин как попер, начал забивать», — заявил Сопин.

Овечкин — воспитанник «Динамо», с которым выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина.

В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин провел 55 матчей, в которых забросил 16 шайб и сделал 27 результативных передач. Россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина стало 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

Ранее НХЛ отобрала у Овечкина результативную передачу.