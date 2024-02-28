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Российский хоккеист установил рекорд клуба НХЛ

Вратарь Бобровский установил новый рекорд «Флориды»

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Lynne Sladky/AP

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги НХЛ с «Баффало Сейбрз» (3:2) и был признан третьей звездой.

35-летний голкипер пропустил не более двух шайб в девятой игре подряд. Это новый рекорд «Флориды». До этого серии из восьми матчей выдавали Джон Ванбисбрук (1994/95 и 1995/96), Марк Фитцпатрик (1996/97) и Томаш Вокоун (2007/08).

В текущем сезоне на счету Бобровского 43 матча, 91,6% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,35. Трижды россиянин отыграл на ноль.

Бобровский играет в Национальной хоккейной лиге с 2010 года. В период с 2010 по 2012 год он выступал за «Филадельфию Флайерз», с 2012 по 2019 год защищал ворота «Коламбус Блю Джекетс», а после перешел во «Флориду». Во время локаута в сезоне-2012/13 в НХЛ голкипер играл за петербургский СКА.

В следующей встрече «Пантерз» сыграют дома с «Монреаль Канадиенс» 1 марта, начало в 3:00 по московскому времени.

Ранее КХЛ предупредила «Торпедо» из-за фанатов.

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