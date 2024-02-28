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Тренировки теннисиста Медведева назвали изнасилованием

Чесноков заявил, что Медведев выполняет каторжную работу на тренировках

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Elise Amendola/AP

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил в интервью «Матч ТВ», что теннисист Даниил Медведев усердно трудится на тренировках, назвав его настоящим работягой.

«Даня — большой трудяга, настоящий работяга. У него огромное терпение. Не знаю, какой другой человек мог бы так усердно трудиться, как он. Упражнения, которые ему дает тренер Жиль Сервара, — это просто изнасилование. Но Медведев никогда не сдается и все выполняет.

Каторжная работа, которую россиянин делал на тренировках, и позволила ему перевернуть несколько матчей на Australian Open в этом году. Физически Медведев — просто монстр. Очень жаль, что он упустил титул в финале с Синнером», — заявил Чесноков.

Медведев работает с французом Жилем Сервара с 2017 года.

28 января Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) уступил представителю Италии Яннику Синнеру в пяти сетах, ведя после двух первых со счетом 0:2. Это третье подобное поражение российского теннисиста в финале Australian Open.

В 2023 году Медведев смог выиграть турнир в Риме, одолев датчанина Хольгера Руне; турнир в Майами (соперник в финале — Янник Синнер), турнир в Дубае (соперник в финале — соотечественник Андрей Рублев), турнир в Дохе (соперник в финале — британец Энди Маррей) и турнир в Роттердаме (соперник в финале — Янник Синнер).

Ранее американского теннисиста дисквалифицировали за наркотики.

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