Легенда ЦСКА упрекнул клуб в слабой работе с молодежью

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что активная трансферная кампания армейского клуба в зимнюю паузу связана с желанием найти игрока, похожего по таланту и способностям на Аббосбека Файзуллаева.

По его мнению, этим можно объяснить подписания контрактов с алжирцем Сидом Ахмедом Айссауи и иранцем Амирхоссейном Риванди.

«ЦСКА ищет второго Файзуллаева, судя по всему. Похожего по таланту азиатского игрока, который может раскрыться, принести пользу клубу и которого затем при определенных условиях можно будет задорого продать куда-нибудь в Европу или Саудовскую Аравию.

Не знаю, почему мало внимания собственным воспитанникам уделяется — их также можно раскрутить и продать. Были такие прецеденты уже с Тикнизяном и Марадишвили, почему это прекратилось — не знаю», — заявил Масалитин.

ЦСКА после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 28 баллов. От лидера чемпионата — «Краснодара» — подопечные Владимира Федотова отстают на десять очков. В первом туре после возобновления чемпионата армейцы дома сыграют с «Оренбургом».

Ранее Валерий Масалитин назвал игру «Краснодара» и «Зенита» главной в РПЛ.