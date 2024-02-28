КХЛ предупредила «Торпедо» из-за фанатов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) вынесла предупреждение нижегородскому «Торпедо» за поведение болельщиков клуба на матче регулярного чемпионата с московским «Динамо» (1:2). Об этом сообщает «Чемпионат».

2 февраля фанаты «Торпедо» в матче, который прошел в Нижнем Новгороде, демонстрировали неприличные жесты в адрес хоккеистов столичной команды, а также бросали на лед посторонние предметы. «Динамо» победило в овертайме со счетом 2:1.

В пресс-службе КХЛ сообщили, что причиной вынесения предупреждения является нарушение технического регламента лиги, правил поведения в спортсооружении.

Нижегородский клуб по итогам регулярного чемпионата занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф торпедовцы сыграют с петербургским СКА. Плей-офф КХЛ стартует с 29 февраля. Победитель противостояний определится в серии до четырех побед.

Ранее НХЛ отобрала у Овечкина результативную передачу в матче с «Детройтом».