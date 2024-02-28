Победу «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ назвали ожидаемой

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что московское «Динамо» заслужило победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает «Советский спорт».

«Триумф «Динамо» не стал неожиданностью. Они заметно прибавили в конце чемпионата. Было понятно, что они готовы дать бой СКА. Победа вполне ожидаема. Они очень стабильно провели хороший сезон», — сказал Кожевников.

Бело-голубые набрали 96 очков в 67 матчах. У СКА же по итогам всех 68 проведенных игр — 95 баллов.

«Динамо» также узнало своего соперника по первому раунду Кубка Гагарина — им станет минское «Динамо». Старт серии запланирован на 1 марта.

«Динамо» завоевало Кубок континента во второй раз в своей истории. Впервые москвичи победили в регулярном чемпионате КХЛ в сезоне-2013/14. Также динамовцы являются двукратными обладателями Кубка Гагарина.

Ранее лучшего бомбардира КХЛ призвали уехать из России в Америку.