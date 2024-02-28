В Екатеринбурге судья подрался с игроком во время матча по мини-футболу

Главный арбитр Роман Камбаров во время матча городской лиги Екатеринбурга по мини-футболу между командами «Памир» и «Уралхиммаш» подрался с футболистом «Уралхиммаша» Валерием Лебедевым, передает «Чемпионат».

Во время матча Лебедев стал спорить с арбитром, за что получил желтую карточку. Игрок не остановился и продолжил спор, но получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Лебедев не покинул площадку, после чего Камбаров ударил его кулаком в лицо.

Камбаров отстранен от судейства до конца сезона-2023/24. Лебедев также дисквалифицирован до конца сезона.

Ранее российский игрок клуба «Хевик» Дмитрий Осокин получил дисквалификацию за удар судьи в матче чемпионата Норвегии по хоккею с мячом. После инцидента клуб принес извинения арбитру.

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