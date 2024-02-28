Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от разгрома в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» на своей площадке разгромил «Вашингтон».

Встреча завершилась со счетом 8:3.

В составе победителей точными бросками отметились Лукас Рэймонд, Джо Велено, Джей Ти Комфер, Робби Фаббри, Алекс Дебринкэт, Дилан Ларкин и Шейн Гостисбер, который оформил дубль. За «Вашингтон» точными бросками отметились Хендрикс Лапьер, Майкл Сгарбосса и Макс Пасиоретти. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счет результативную передачу.

В турнирной таблице Восточной конференции «Детройт» занимает шестое место, набрав 72 очка. «Вашингтон» занимает девятое место, имея в активе 63 балла.

Лидирует в таблице «Бостон», имея в активе 82 балла. На второй строчке идет «Рейнжерс», набрав 81 очко. Замыкает тройку сильнейших «Флорида», имея в активе 80 баллов.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет на своей площадке против «Филадельфии». Матч состоится 2 марта. «Детройт» сыграет дома против «Айлендерс» (1 марта).

Ранее Овечкин установил личный антирекорд в НХЛ.