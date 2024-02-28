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Экс-игрок ЦСКА назвал заслугой Семака трофеи «Зенита»

Экс-игрок ЦСКА Масалитин: трофеи «Зенита» являются заслугой Семака

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Экс-игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что трофеи петербургского «Зенита» являются заслугой главного тренера команды Сергея Семака, передает Евро-Футбол.Ру.

«Трофеи «Зенита» — это его заслуга. Он человек опытный, поиграл за границей. Знает, как вести себя с иностранцами. Конечно, ему сильно помогают ассистенты и сам коллектив, который он создал», — сказал Масалитин.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году, а с 2013-го по 2016-й работал в тренерском штабе. Под его руководством петербуржцы пять раз выигрывали чемпионат России, один раз Кубок и четыре раза Суперкубок страны. Пять раз Семак признавался лучшим тренером года.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Ранее Юрий Семин заявил, что Семак лучше Лучано Спаллетти и Дика Адвоката.

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