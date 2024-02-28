Холанд объяснил, как он смог забить пять мячей в матче Кубка Англии

Футболист английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заявил, что возвращается к своей лучшей форме после пента-трика в ворота «Лутона» в матче Кубка Англии, передает «Би-би-си».

«Я возвращаюсь к своей лучшей форме. Наконец-то я чувствую себя хорошо. Это потрясающее чувство. Оно приближается, мы приближаемся», — сказал Холанд.

Встреча завершилась со счетом 6:2.

В составе «Манчестер Сити» отличились Матео Ковачич и Эрлинг Холанд, который забил пять мячей. За «Лутон» дублем отметился Джордан Кларк.

Эта победа позволила подопечным Хосепа Гвардиолы выйти в четвертьфинал турнира.

Также в четвертьфинал уже пробились «Ковентри» и «Лестер». Все участники четвертьфинала определятся 29 февраля.

«Манчестер Сити» является действующим победителем турнира. В финале «горожане» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» занимает второе место, набрав 59 очков. Лидирует в турнире «Ливерпуль», имея в активе 60 очков.

Ранее Холанд стал первым футболистом с 1970 года, который оформил пента-трик в Кубке Англии.