Форвард «Ак Барса» поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф с «Автомобилистом»

Нападающий казанского «Ак Барса» Илья Сафонов поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф, в котором клуб из столицы Татарстана сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом», передает «Спорт-Экспресс».

«Автомобилист» — хорошая, мастеровитая команда. Большинство хорошее у них, меньшинство. Тренерский штаб поможет нам разобрать соперника, подготовимся», — сказал Сафонов.

В регулярном чемпионате «Ак Барс» занял четвертое место в Восточной конференции, набрав 84 очка. «Автомобилист» завершил турнир на пятой строчке, набрав 82 балла.

Победителем Восточной конференции стал магнитогорский «Металлург», набрав 95 очков. Вторую строчку занял омский «Авангард», набрав 92 балла. Замкнул тройку сильнейших уфимский «Салават Юлаев» (90).

Серия между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» начнется 29 февраля в Казани.

Ранее в КХЛ был установлен новый рекорд посещаемости.