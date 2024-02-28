В Париже украли ноутбук с планами обеспечения безопасности Олимпиады

Сотрудник мэрии Парижа потерял ноутбук и флеш-накопители USB с планами обеспечения безопасности Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции, передает BFM TV.

«Сотрудник парижской мэрии подал жалобу после того, как обнаружил пропажу своей сумки, когда он сел на поезд, направляющийся в Крей из Парижа», — говорится в сообщении канала.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Ирина Роднина выступила против трансляции ОИ-2024 в России.