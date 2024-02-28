Экс-игрок «Спартака» оценил переход Глушакова в чемпионат Армении

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поддержал решение бывшего игрока красно-белых Дениса Глушакова перейти в армянский «Урарту», передает «Спорт-Экспресс».

«Не получилось сейчас у него в России заиграть, может, в первую лигу не захотел переходить. Но раз получился такой вариант, значит, такой вариант для Дениса правильный», — сказал Кечинов.

Во вторник, 27 февраля, стало известно, что Глушаков продолжит карьеру в армянском «Урарту». Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. На счету Глушакова 57 матчей в составе сборной России.

Ранее стало известно, почему Глушаков не прошел просмотр в «Ростове».