Пять мячей Холанда помогли «Манчестер Сити» победить в матче Кубка Англии

«Манчестер Сити» обыграл «Лутон» в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Встреча завершилась со счетом 6:2.

В составе «Манчестер Сити» отличились Матео Ковачич и Эрлинг Холанд, который забил пять мячей. За «Лутон» дублем отметился Джордан Кларк.

Эта победа позволила подопечным Хосепа Гвардиолы выйти в четвертьфинал турнира.

Также в четвертьфинал уже пробились «Ковентри» и «Лестер». Все участники четвертьфинала определятся 29 февраля.

«Манчестер Сити» является действующим победителем турнира. В финале «горожане» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» занимает второе место, набрав 59 очков. Лидирует в турнире «Ливерпуль», имея в активе 60 очков. Замыкает тройку сильнейших лондонский «Арсенал». Столичный клуб набрал 58 баллов. В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 3 марта. Команды выйдут на поле в 18.30 по московскому времени. Игра пройдет на поле «Сити».

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