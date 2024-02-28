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Стал известен главный матч весны 2024 года в РПЛ

Экс-форвард ЦСКА Масалитин назвал игру «Краснодара» и «Зенита» главной в РПЛ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в главном матче весенней части сезона чемпионата России встретятся «Краснодар» и «Зенит».

По его словам, если южане смогут одержать победу в матче против действующих чемпионов, то будут максимально близки к итоговой победе в турнире.

«Думаю, что все же главным матчем будет игра «Краснодар» — «Зенит». Если «Краснодар» выиграет, то естественно, что их шансы в борьбе за чемпионство резко повысятся, тем более, что они играют дома», — заявил Масатилин.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

В первом официальном матче 2024 года «Спартак» сыграет с «Зенитом» — поединок состоится в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее легенда ЦСКА объяснил важность удачного рестарта РПЛ.

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