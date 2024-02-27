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Стало известно, высылал ли МОК в Россию список допущенных атлетов к ОИ-2024

Депутат Журова заявила, что МОК не предоставил России список допущенных атлетов

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Максим Блинов/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что поручение президента Владимира Путина министерству спорта и Олимпийскому комитету России (ОКР) разработать предложения по участию отечественных спортсменов в летних Олимпийских играх — 2024 несет обобщающий характер.

По ее словам, пока нет итогового решения по допуску россиян, на них не оказывается международное давление.

«Я думаю, что президент хочет подытожить все требования, которые выдвигались со стороны МОК и международных федераций, потому что они на разных этапах были разные — кто-то одни критерии допуска выставлял, кто-то другие, причем до сих пор пока никого не согласовали. Окончательного списка допущенных до Олимпийских игр россиян из МОК еще никто не присылал, конкретика отсутствует. И пока нет никакой конкретики, никакой реакции из недружественных стран нет. Поверьте мне, как только появятся какие-либо реальные списки с количеством участников, их именами и фамилиями, тут же начнется давление на Макрона, кто-то захочет устроить бойкот. Но пока это все безосновательно», — заявила Журова.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил атлетов из России до Игр в 2024 году. Однако участвовать спортсмены обязаны в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Россию сравнили с палочкой-выручалочкой.

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