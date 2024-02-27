Тренер «Динамо» Личка рассказал о конфликте с игроком команды

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка раскрыл подробности конфликта с игроком команды Денисом Макаровым по ходу сезона-2023/24. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Денис был злым, но это нормально, я это принимаю спокойно. А не принял я вот что: он вышел на 20 минут и вообще не помог команде.

Поэтому я потом дал ему 10 дней выходных дней подумать, как он видит дальнейшую работу. Все ему объяснил. Сказал, что потом придет и скажет, хочет он играть или нет. Денис пришел, я его принял без проблем, потому что он талантливый игрок», — сказал Личка.

В октябре 2023 года Макаров был отстранен от тренировок с командой из-за недовольства тренерами его поведением. Он пропустил несколько матчей.

Макаров стал игроком «Динамо» в 2021 году. Он перешел в московский клуб из казанского «Рубина». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в 15 матчах, в которых забил три мяча. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

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