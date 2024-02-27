Американского теннисиста дисквалифицировали за наркотики

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало американского теннисиста Кейси Канию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Сообщается, что в августе 2023 года на турнире серии «челленджер» в Кэри (США) 21-летний теннисист сдал анализ, в котором были обнаружены следы каннабиса. Отмечается, что Кания не имел действующего разрешения на терапевтическое использование этого вещества.

7 ноября 2023 года после лабораторного анализа пробы Б, подтвердившего наличие каннабиса, Кании было предъявлено обвинение в совершении нарушения антидопинговых правил. Теннисист не смог доказать свою невиновность. Двухлетний период дисквалификации Кании начинается 2 февраля 2024 года и заканчивается 1 февраля 2026 года.

В обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) kидировать в рейтинге продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9855 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). Следом за ним — Даниил Медведев, который сместился с третьей на четвертую позицию (8015 очков).

Ранее четверых российских штангистов дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил.