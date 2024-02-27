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Талисмана бразильского клуба обвинили в сексуальных домогательствах

Журналистка обвинила маскота «Интернасьоналя» в сексуальных домогательствах

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Pedro H. Tesch/Getty Images

Журналистка Жизель Кумпель обвинила в сексуальных домогательствах маскота бразильского «Интернасьоналя». Об этом сообщает Infobae.

Как утверждает источник, журналистка заявила о сексуальных домогательствах маскота во время матча 10-го тура чемпионата штата против «Гремио» 26 февраля. Она сообщила, что тот постоянно ей жестикулировал, а после победного гола обнимал, схватил за голову и поцеловал.

«Я хотела посетить пресс‑конференцию главного тренера «Гремио», но вместо этого пришла в полицию, чтобы подать жалобу. Собираюсь попросить о защитной мере на случай, если мне снова придется освещать матч на стадионе «Интернасьоналя», — сказала Кумпель.

Сотрудник клуба был отстранен на время проведения расследования. «Интернасьонал» уже предоставил правоохранительным органам видеозаписи со стадиона.

Матч между командами завершился со счетом 3:2 в пользу «Интернасьоналя». Голами в составе победителей отметились Маурисио, Аларио и Алан Патрик, который забил гол на 98-й минуте.

«Интернасьонал» после 10 матчей, набрав 25 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата. На пять очков меньше у идущего вторым «Гремио».

Ранее футболистка назвала поцелуй экс-главы футбола Испании худшим событием в жизни.

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