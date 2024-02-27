Назван недостаток обновлений в работе VAR

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался об изменениях в работе системы VAR в Российской премьер-лиге (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» он заметил, что объявление судейских решений после просмотра видеоповторов не поможет болельщикам понять, почему именно арбитр вынес тот или иной вердикт.

«Решение будет объявляться, но не объясняться. А значит, так же никто ничего не поймет. Просто громко скажут, потеряют еще какое-то игровое время. Не знаю, зачем это нужно. Мне кажется, проще написать решение на табло и быстрее продолжать игру. К сожалению, в российском футболе на просмотры уходит много времени, это отвлекает. Смотришь зарубежный футбол — там все это быстрее делается, чтобы не мешать игре.

Решение проблемы ищут не там, где нужно? Это, наверное, громко. Но стоит ли просто объявлять решения? Никто ничего не поймет, и болельщики все равно будут задавать вопросы — если, конечно, это делается для болельщиков», — полагает Балахнин.

Начиная с марта 2024 года, главные арбитры матчей будут обязаны озвучивать вслух принятые решения после видеопросмотра игрового эпизода через монитор. Судей можно будет услышать как на стадионе, так и в телетрансляции уже в весенней части сезона-2023/24.

Данный эксперимент проводится РФС под патронажем Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) и Международной федерации футбола (ФИФА). Подобная инициатива действует на матчах Медийной футбольной лиги (MFL), начиная с 2022 года.

Ранее главу РФС Дюкова похвалили за изменение работы VAR.