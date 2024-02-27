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Голкипер сборной России должен выплачивать своей жене более 3 миллионов рублей ежемесячно

Вратаря «Краснодара» Сафонова обязали отдавать бывшей жене четверть доходов

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Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов проиграл суд своей бывшей жене Анастасии Казачек. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Как утверждает источник, теперь голкипер должен выплачивать своей бывшей супруге четверть своих доходов в качестве алиментов на ребенка. Отмечается, что помимо будущих платежей он должен будет заплатить долг, который начислялся с января 2022 года. Сообщается, что Сафонов согласно контракту с «Краснодаром» получает в месяц более 12 миллионов рублей, т.е. Анастасия будет получать ежемесячно на ребенка более трех миллионов (с учетом премиальных).

Казачек и Сафонов развелись в октябре 2021 года. Тогда Анастасия обвинила игрока в измене. Девушка сообщила в социальных сетях, что их семья распалась. Пара была вместе еще со школьных времен. Сейчас Сафонов находится в новых отношениях с экс-стюардессой Мариной Кондратюк.

Анастасия в мае 2023 года сообщила о том, что Сафонов пытается отнять у нее их общую дочь, которая после развода осталась жить с ней. Также он через суд пытался добиться выплаты ему алиментов в размере 13 386 рублей. Она заявила, что даже во время беременности и после родов он уже общался с другими женщинами.

Ранее вратарь Нигматуллин объяснил, почему развелся с женой.

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