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«Будто у нас не тренировочная база, а ресторан»: в сборной России раскритиковали гимнастку

Родионенко о пожаловавшейся на еду гимнастке Мельниковой: «У нее странные запросы»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко ответила на критику гимнастки Ангелины Мельниковой. Ее слова передает Sport24.

«Мельникова, конечно, все преувеличивает. Тем более, у Ангелины стали такие запросы, что ощущение, будто у нас не тренировочная база, а ресторан. Здесь такого никогда не будет!

Отдельно для Ангелины Мельниковой никто готовить не будет! У нее очень странные запросы, стала себя вести так, будто она тут одна тренируется, а никого больше нет», — сказала Родионенко.

Мельникова ранее осталась недовольна питанием на тренировочной базе «Озеро Круглое» и заявила, что ей «приходится выживать на овощах».

В Токио Мельникова завоевала золотую олимпийскую медаль в командном первенстве, а также стала бронзовой призеркой в личном многоборье и в вольных упражнениях. На Играх в 2016 году гимнастка завоевала в командном первенстве серебро.

На чемпионате мира в 2021 году Мельникова завоевала золото в многоборье. Также в ее активе три серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Россиянка является трехкратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой Европейских игр.

Ранее Мельникова не смогла бросить в бокал горящий листок с желаниями.

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