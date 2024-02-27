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Лучшего бомбардира КХЛ призвали уехать из России в Америку

Экс-хоккеист Терещенко призвал Никиту Гусева попробовать силы в НХЛ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко заявил, что нападающему московского хоккейного клуба «Динамо» Никите Гусеву стоит попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 31-летний Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата с рекордным результатом — 89 очков (23 гола + 66 передач).

«Честно говоря, не ожидал, что Гусев будет так здорово играть в «Динамо» и станет лидером команды. Он набрал много очков в большинстве, но это не умаляет его заслуг.

Стоит ли ему снова попробовать силы в НХЛ? Конечно, да. Возраст позволяет Гусеву играть там на высоком уровне», — сказал Терещенко.

Впервые Гусев подписал контракт с клубом НХЛ в 2019 году — тогда он перешел в «Вегас Голден Найтс». Однако россиянин не сыграл ни одного матча за «Вегас» и спустя три месяца был обменян в «Нью-Джерси Дэвилз».

Карьера в этом клубе также не задалась, и спустя два года Гусев был выставлен на драфт отказов. В 2021 году он подписал однолетний контракт с «Флоридой Пантерз».

Спустя полгода нападающий вернулся в Россию, где до 2023 выступал за петербургский СКА, а теперь играет за «Динамо».

Ранее Овечкин установил личный антирекорд в НХЛ.

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