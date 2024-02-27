Широков: русские игроки не хотят выступать за «Зенит»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Роман Широков заявил, что россияне не хотят переходить к сине-бело-голубым, передает «РБ Спорт».

«Будет тяжело сделать русский костяк. Потому что со стороны не хотят идти, а своих воспитать пока не удается. Был Круговой, но он больше сидеть на лавке не хочет», — сказал Широков.

Матчи российского чемпионата возобновятся в начале марта. После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). Четвертое место занимает московский «Локомотив», набрав 31 очко. Замыкает пятерку московский «Спартак». Подопечные Гильермо Абаскаля имеют в активе 30 очков.

В первом матче после рестарта сезона в РПЛ «Зенит» примет московский «Спартак», а «Краснодар» сыграет с идущим седьмым казанским «Рубином» дома.

Ранее иностранный футболист «Зенита» рассказал, что полюбил русскую баню.