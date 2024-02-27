Российский олимпийский чемпион: я отказался от участия в Играх

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что откажется от участия в Олимпиаде, передает «Матч ТВ».

«Я уже в любом случае отказался от Олимпиады. Я буду выступать либо на играх БРИКС, либо на Играх дружбы. Смотря что оставят, но вроде оставляют и то, и другое», — сказал Рылов.

22 апреля 2022 года Международная федерация плавания (FINA) отстранила Евгения Рылова от участия во всех соревнованиях под эгидой федерации сроком на девять месяцев из-за его участия в митинг-концерте в «Лужниках». Стоит отметить, что организация также запретила выступать на международных соревнованиях всем российским и белорусским пловцам даже в статусе нейтральных спортсменов.

25-летний россиянин на Олимпийских играх — 2020 в Токио выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине.

Ранее Рылов выбрал между поддержкой Владимира Путина и участием в Олимпиаде.