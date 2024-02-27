Теннисист Рублев рассказал, когда его бесят болельщики

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что его раздражает, когда болельщики кричат под руку, передает ТАСС.

«Помогает, когда болельщики кричат мое имя, поддерживают в правильный момент. Когда это происходит в начале розыгрыша или под руку — может выбесить», — сказал Рублев.

В стартовом матче турнира в Дубае 26-летний россиянин переиграл представителя Китая Чжана Чжичжэня. Игра продлилась 1 час 52 минуты и завершилась успехом отечественного теннисиста в трех сетах — 6:7, 6:2, 6:4. По ходу поединка Рублев выполнил 18 подач навылет, его оппонент исполнил 17 эйсов. Оба соперника допустили по две двойных ошибки. Рублев выиграл 73% мячей с первой подачи, Чжан — 76%.

В обновленном рейтинге АТР продолжает лидировать серб Новак Джокович, набравший 9855 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (9105 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). На четвертой строчке расположился Даниил Медведев (8265 очков). Котов занимает 63-е место (878).

Ранее Рублев прошел во второй круг турнира в Дубае.