Иностранный футболист «Зенита» рассказал, что полюбил русскую баню

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, что полюбил русскую баню, передают «Известия».

«Полюбил русскую баню. Периодически выбираюсь с партнерами по команде в один по-настоящему традиционный комплекс. Сначала она не нравилась — было слишком жарко, но потом привык», — сказал Барриос.

Матчи российского чемпионата возобновятся в начале марта. После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). Четвертое место занимает московский «Локомотив», набрав 31 очко. Замыкает пятерку московский «Спартак». Подопечные Гильермо Абаскаля имеют в активе 30 очков.

В первом матче после рестарта сезона в РПЛ «Зенит» примет московский «Спартак», а «Краснодар» сыграет с идущим седьмым казанским «Рубином» дома.

Ранее «Зенит» стал худшим клубом России из-за трансферов.