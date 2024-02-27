Овечкин не сумел набрать очки в двух матчах НХЛ подряд

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин остался без набранных очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттавой Сенаторз».

Встреча завершилась победой «столичных» со счетом 6:3, однако Овечкин закончил матч с показателем полезности «-3». Таким образом, российский хоккеист не может набрать результативные баллы уже во второй игре Национальной хоккейной лиги подряд.

25 февраля в матче регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Флоридой Пантерз» Овечкин не сумел отличиться и прервал свою 10-матчевую результативную серию. В этих матчах он оформил 8+6. В текущем сезоне он провел в Национальной хоккейной лиге 53 матча, отметившись 16 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами.

Россиянин продолжает погоню за Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки за свою карьеру забросил 894 шайбы, 21 февраля на счету Овечкина стало 838 голов, отставание составляет 56 шайб.

«Вашингтон» поднялся на девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 63 очками в 57 матчах.

Ранее олимпийский чемпион рассказал, на чем нужно сконцентрироваться Овечкину.